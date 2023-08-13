Голкипера «ПСЖ» Рико выпишут на следующей неделе

Голкипера «Пари Сен-Жермена» Серхио Рико выпишут из больницы на следующей неделе, сообщает The Athletic.

По данным источника, состояние голкипера улучшается, организм смог побороть осложнения, из-за которых выписка была отложена. Ранее 29-летний испанец перенёс несколько операций из-за травмы головного мозга, которую он получил после падения с лошади в конце мая этого года.

В настоящее время приоритетом является физическая реабилитация спортсмена, о возвращении в футбол речи не идёт. Сообщалось, что голкипер может завершить карьеру после травмы. Он много потерял в весе, испытывал проблемы с речью.