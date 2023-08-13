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«Енисей» победил «Нефтехимик» в матче 5-го тура Первой лиги

Команда из Красноярска одержала первую победу.
13 августа 2023 16:12
автор: Александр Евграфов

Футболисты красноярского «Енисея» обыграли «Нефтехимик» в домашнем матче 5-го тура Первой лиги со счётом 2:0.

Первую победу команде принесли голы Егора Иванова на 22-й минуте и Виталия Стежко на 66-й минуте.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 5 матчах. «Нефтехимик» находится на 17-й строчке, заработав четыре очка.

В матче 6-го тура «Енисей» 20 августа сыграет в гостях с «Волгарём», который не завоевал ни одного очка в этом розыгрыше, а «Нефтехимик» отправится в Москву, к «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
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