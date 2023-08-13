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Сборная Россия стала победителем общего зачёта II Игр стран СНГ 

Сегодня, 13 августа, турнир был официально завершён. 
13 августа 2023 19:00
автор: Глеб Шевяков

В воскресенье, 13 августа, в Минске вторые Игры стран СНГ были официально объявлены закрытыми.

Отметим, церемония закрытия состоялась в спортивном-развлекательном комплексе – «Минск Арена». По итогам всех соревнований победителем общего зачёта стала национальная команда России. На счету россиян – 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. На второй строчке оказалась Беларусь (236; 48-78-110).

«Тот факт, что в Играх СНГ приняли участие команды 13 стран дальнего зарубежья, подтверждает, что в спорте не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. В настоящем спорте есть только честная борьба, равноправие, по‑настоящему праздничное настроение, которое мы все испытывали в эти дни», – заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на прошедшей церемонии.

Добавим, что третьи Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане. Флаг турнира был торжественно вручён представителям страны-хозяйки будущих соревнований.

источник: «Советский спорт»
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