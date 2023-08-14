В Украине заявили о готовности участвовать в ОИ при допуске российских спортсменов

51-летний спортивный функционер Вадим Гутцайт, занимающий пост главы НОК Украины, заявил, что украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Париже, даже если на неё будут допущены российские атлеты.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта издание ТАСС.

Он отметил, что украинская делегация отправится на Олимпийские игры-2024 при любых раскладах.

Ранее НОК Украины неоднократно заявлял о возможном бойкоте Олимпиады в том случае, если российских и белорусских атлетов допустят к соревнованиям.