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В Украине заявили о готовности участвовать в ОИ при допуске российских спортсменов

Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году с 26 июля по 11 августа.
14 августа 2023 11:17
автор: Виталий Овсянников

51-летний спортивный функционер Вадим Гутцайт, занимающий пост главы НОК Украины, заявил, что украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Париже, даже если на неё будут допущены российские атлеты.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта издание ТАСС.

Он отметил, что украинская делегация отправится на Олимпийские игры-2024 при любых раскладах.

Ранее НОК Украины неоднократно заявлял о возможном бойкоте Олимпиады в том случае, если российских и белорусских атлетов допустят к соревнованиям.

источник: ТАСС
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