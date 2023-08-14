Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт уточнил, что украинские спортсмены не примут участие в Олимпийских играх-2024, если российским и белорусским атлетам дадут разрешение выступать под собственным флагом.

Ранее он заявлял, что Украина в любом случае обязана выступить на Олимпиаде, даже если участники из России будут принимать участие в нейтральном статусе.

«Наши спортсмены должны быть на Париже. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях. Наши спортсмены будут представлять наше государство. Если российская и белорусская федерации будут выступать под своим флагом — мы не будем участвовать в этой Олимпиаде», – цитирует Гутцайта издание Kyodo.

Ранее представители МОК заявляли, что вопрос об участии российских и белорусских спортсменов будет закрыт «в надлежащее время».