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Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом

ОИ в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.
14 августа 2023 13:18
автор: Виталий Овсянников

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт уточнил, что украинские спортсмены не примут участие в Олимпийских играх-2024, если российским и белорусским атлетам дадут разрешение выступать под собственным флагом.

Ранее он заявлял, что Украина в любом случае обязана выступить на Олимпиаде, даже если участники из России будут принимать участие в нейтральном статусе.

«Наши спортсмены должны быть на Париже. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях. Наши спортсмены будут представлять наше государство. Если российская и белорусская федерации будут выступать под своим флагом — мы не будем участвовать в этой Олимпиаде», – цитирует Гутцайта издание Kyodo.

Ранее представители МОК заявляли, что вопрос об участии российских и белорусских спортсменов будет закрыт «в надлежащее время».

источник: Kyodo News
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