Чемпионка России по плаванию перешла в сборную Казахстана

Чемпионка России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем Софья Сподаренко объявила в социальных сетях, что сменила спортивное гражданство.

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить об этом во всеуслышание до завершения всех процессов. С радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана.

Это было непростое решение, это осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня. Хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания, систему, в которой я выросла и показала высокие результаты», - сказала спортсенка.

Сподаренко 25 лет, девушка родилась в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. Результат, показанный ею не победном чемпионате России-2018, не позволил спортсменке выступить на европейском первенстве по нормативу.

Ранее другая титулованная пловчиха Анастасия Кирпичникова сменила российское спортивное гражданство на французское.