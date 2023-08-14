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Тренер, избивший конькобежку, обратился за медицинской помощью

Проводится проверка.
14 августа 2023 14:18
автор: Максим Скороходов

Появились подробности происшествия между конькобежкой из Екатеринбурга Юлией Епифановой и ее бывшим тренером Александром Кардаковым.

Ранее спортсменка заявила, что была избита экс-наставником, который порезал ей руку, пытаясь отнять коньки, как утверждает сестра Епифановой, Кардаков требовал вернуть за них 150 тысяч рублей.

Федерация конькобежного спорта Свердловской области подтверждает, что 12 августа произошел конфликт из-за инвентаря, считает недопустимым подобный способ решения вопросов и объявила, что решит конфликт. 12 августа 2023 года начато разбирательство ОП «Центральный» УМВД России по г. Челябинску, к медицинской помощью обратилась не только Епифанова, но и Кардаков, сообщила «Газета.ru».

По утверждению семьи Епифановой, она покупала коньки за свои деньги.

источник: «Газета.Ru»
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