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Умер олимпийский чемпион по академической гребле Дубровский

Звезда отечественного спорта скончался в 83 года.
14 августа 2023 15:08
автор: Максим Скороходов

На 84-м году жизни умер олимпийский чемпион по академической гребле Борис Дубровский, сообщает Федерация гребного спорта России.

Обстоятельства смерти советского спортсмена не разглашаются.

Дубровский стал олимпийским чемпионом в 1964 году на Играх в Токио в дисциплине двойка парная вместе с Олегом Тюриным, ушедшим из жизни в 2010 году.

Дубровский является чемпионом Европы 1964 года, также он завоевал на континентальных первенствах серебро и бронзу. На чемпионате мира-1962 Дубровский стал серебряным призером. Все медали завоеваны в двойке парной.

источник: Федерация гребного спорта России
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