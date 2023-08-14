Умер олимпийский чемпион по академической гребле Дубровский

На 84-м году жизни умер олимпийский чемпион по академической гребле Борис Дубровский, сообщает Федерация гребного спорта России.

Обстоятельства смерти советского спортсмена не разглашаются.

Дубровский стал олимпийским чемпионом в 1964 году на Играх в Токио в дисциплине двойка парная вместе с Олегом Тюриным, ушедшим из жизни в 2010 году.

Дубровский является чемпионом Европы 1964 года, также он завоевал на континентальных первенствах серебро и бронзу. На чемпионате мира-1962 Дубровский стал серебряным призером. Все медали завоеваны в двойке парной.