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Федерация хоккея России окажет ЦСКА поддержку при рассмотрении дела Федотова

Организация передала армейцам полученные из Международной федерации хоккея документы.
14 августа 2023 16:47
автор: Александр Евграфов

Федерация хоккея России (ФХР) окажет всестороннюю поддержку при рассмотрении дела голкипера ЦСКА Ивана Федотова в дисциплинарном комитете Международной федерации хоккея, сообщается на официальном сайте ФХР.

«ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете ИИХФ», — говорится в сообщении.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключенное в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

IIHF признала действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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