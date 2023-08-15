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Президент ОКР Поздняков прокомментировал итоги II Игр стран СНГ

Соревнования проходили в Беларуси.
15 августа 2023 12:29
автор: Александр Евграфов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал завершившиеся в Беларуси II Игры стран СНГ воплощением истинных олимпийских ценностей.

«Мы гордимся нашими спортсменами, в честь которых на Играх 149 раз звучал гимн Российской Федерации! Особенно отрадно было собственными глазами увидеть искреннее стремление представителей всех стран-участниц не просто побеждать, но добиваться максимальных результатов, сохраняя при этом взаимоуважение на аренах, дружбу и поддержку за пределами стадионов. Именно за такую атмосферу болельщики во всём мире влюблены в спорт! Не побоюсь сказать, что II Игры стран СНГ стали воплощением истинных олимпийских ценностей и задают высокую планку для других спортивных состязаний!» — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Cборная России стала лидером командного зачёта, завоевав 288 медалей. Третьи игры стран СНГ состоятся в Баку.

источник: ОКР
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