Президент ОКР Поздняков прокомментировал итоги II Игр стран СНГ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал завершившиеся в Беларуси II Игры стран СНГ воплощением истинных олимпийских ценностей.

«Мы гордимся нашими спортсменами, в честь которых на Играх 149 раз звучал гимн Российской Федерации! Особенно отрадно было собственными глазами увидеть искреннее стремление представителей всех стран-участниц не просто побеждать, но добиваться максимальных результатов, сохраняя при этом взаимоуважение на аренах, дружбу и поддержку за пределами стадионов. Именно за такую атмосферу болельщики во всём мире влюблены в спорт! Не побоюсь сказать, что II Игры стран СНГ стали воплощением истинных олимпийских ценностей и задают высокую планку для других спортивных состязаний!» — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Cборная России стала лидером командного зачёта, завоевав 288 медалей. Третьи игры стран СНГ состоятся в Баку.