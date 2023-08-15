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Российские гребцы смогут выступить на чемпионате мира в Белграде

Всего допущено четверо спортсменов из России.
15 августа 2023 12:39
автор: Александр Евграфов

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по гребному спорту, который пройдет в Белграде, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Всего к соревнованиям допущено четверо спортсменов. В мужских одиночных соревнованиях выступят россияне Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских — Кира Ювченко и Анастасия Любич. Также на турнир отправятся начальник команды Ольга Астахова и тренер сборной Дмитрий Стрельцов.

Чемпионат мира в Белграде пройдёт с 3 по 10 сентября 2023 года. Эти соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

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