Российские гребцы смогут выступить на чемпионате мира в Белграде

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по гребному спорту, который пройдет в Белграде, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Всего к соревнованиям допущено четверо спортсменов. В мужских одиночных соревнованиях выступят россияне Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских — Кира Ювченко и Анастасия Любич. Также на турнир отправятся начальник команды Ольга Астахова и тренер сборной Дмитрий Стрельцов.

Чемпионат мира в Белграде пройдёт с 3 по 10 сентября 2023 года. Эти соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.