Игроки «Кузбасса» почтут память 17-летнего Хвалько в матче Кубка России

Игроки кемеровского «Кузбасса» выйдут на матч Кубка России по хоккею с мячом в майках с изображением умершего чемпиона России по бенди среди юниоров Евгения Хвалько, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея с мячом.

В среду «Кузбасс» в Иркутске сыграет с абаканским клубом «Саяны». Перед всеми матчами первого игрового дня в группе «Восток» будет объявлена минута молчания.

Евгений Хвалько умер в начале августа на 18-м году жизни в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Хоккеист выступал за молодежную команду «Кузбасса» и был сыном экс-полузащитника и тренера клуба Евгения Хвалько.