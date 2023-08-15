В офисе президента Украины заявили, что страна против выступления России на Олимпиаде в Париже

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что руководство страны по-прежнему считает допуск российских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2024 в Париже непозволительной мерой.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может… Спорт не вне политики, спорт — это и есть политика», — написал политический деятель в своих соцсетях.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коалиция из 35 стран намерена бойкотировать Олимпийские игры-2024 года в Париже в том случае, если атлеты из России и Беларуси получат разрешение на выступление в турнире.