НХЛ не может заставить Федотова играть за «Филадельфию»

НХЛ не может заставить российского голкипера Ивана Федотова играть за «Филадельфию» после того, как Международная федерация хоккея признала действующим контракт вратаря с «Флайерз».

В этом уверена юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Это же не рабство, не кабала. Заставить Федотова вернуться и отыграть по контракту нельзя. Тут уже могут гражданско-правовые нормы вступать в дело. Заставить его вернуться в Америку и играть – нет. К тому же тут еще можно обжаловать решение. Там достаточно спорненький момент – у него был однолетний контракт, продлился ли он на следующий срок и так далее. Насколько правомерно решение НХЛ о заморозке контракта? ЦСКА еще может тут попытаться донести свою позицию», - приводит «Газета.ru» слова Анцелович.

В 2022 году после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА голкипер подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея встала на сторону НХЛ, запретила ЦСКА международные трансферы и дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года.