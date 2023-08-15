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Украинские спортсмены не стали жать руки россиянам на юниорском чемпионате мира по борьбе 

Представители Беларуси также не удостоились рукопожатий. 
15 августа 2023 16:59
автор: Глеб Шевяков

Атлеты из Украины не стали пожимать руки российским и белорусским спортсменам во время юниорского чемпионата мира по борьбе. Об этом сообщает Суспiльне Спорт.

Отметим, на проходящих соревнованиях украинцы три раза встречались с представителями этих стран. Алим Месуветов потерпел поражение от россиянина Ибрагима Кадиева, а Иван Примарченко и Владимир Кочанов одолели белорусов Владислава Козлова и Александра Градовкина.

Добавим, российские и белорусские атлеты принимают участие в юниорском чемпионате мира по борьбе в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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