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«Челси» договорился об аренде полузащитника Олисе

Синие продолжают укреплять свой состав.
15 августа 2023 17:34
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе перейдет в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, стоимость контракта 21-летнего футболиста составит около 40 млн евро. Предполагается, что клуб подпишет с Олисе долгосрочное соглашение.

Олисе провёл в академии «Челси» семь лет (с 2009 по 2016 год). В минувшем сезоне француз сыграл за «Кристал Пэлас» в 40 матчах во всех турнирах, он отметился двумя голами и 11 результативными передачами.

Ранее «Челси» приобрел двух опорных полузащитников Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.

источник: The Athletic
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