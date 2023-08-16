Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли скончался на 87-м году жизни

Бывший защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Боб Баун скончался в возрасте 86 лет, сообщила канадская команда в социальных сетях.

«Команда глубоко опечалена кончиной Боба Бауна, чье наследие включает его победный гол в овертайме финала Кубка Стэнли, который был забит несмотря на то, что он играл со сломанной ногой. Боб обладал неоспоримой твердостью характера и невероятной гордостью за то, что является игроком «Торонто». Команде и ее болельщикам будет его очень не хватать», - говорится в сообщении президента клуба.

В составе «Торонто», за которого он провёл 14 сезонов, Боб Баун четырежды становился обладателем Кубка Стэнли в 1962, 1963, 1964 и 1967 году. В НХЛ он играл за «Окленд Силз» и «Детройт Ред Уингз». Всего на его счету 1060 матчей и 239 очков (40 голов и 199 передач).

О причинах смерти бывшего хоккеиста не сообщается.