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Экс-глава МИД Австрии выступила против отстранения российских спортсменов

Необходимо нормализовать отношения.
16 августа 2023 13:08
автор: Максим Скороходов

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кайсль выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чем я ранее говорила: если вы хотите начать какие-то нормальные отношения, начните с технической стороны. Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», - приводит ТАСС слова Кнайсль.

Международный олимпийский комитет рекомендует допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако не решил вопрос их участия на летних Играх 2024 года в Париже.

источник: ТАСС
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