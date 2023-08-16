Куляк выступит в Кубке России после отбытия дисквалификации за символ Z

Гимнаст Иван Куляк отбыл дисквалификацию и примет участие в соревнованиях Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«У Ивана закончилась дисквалификация, он выступит на Кубке России на всех снарядах. У него хорошие брусья, и на этом снаряде он может попробовать побороться за высокие места. Но конкуренция на брусьях очень серьезная», – отметила Родионенко.

Куляк был дисквалифицирован в прошлом году за демонстрацию на церемонии награждения Кубка мира буквы Z, изображенной на форме.

Кубок России по спортивной гимнастике состоится в Сочи с 30 августа по 3 сентября.