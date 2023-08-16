ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Куляк выступит в Кубке России после отбытия дисквалификации за символ Z

Кубок России состоится в Сочи с 30 августа по 3 сентября.
16 августа 2023 13:47
автор: Александр Евграфов

Гимнаст Иван Куляк отбыл дисквалификацию и примет участие в соревнованиях Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«У Ивана закончилась дисквалификация, он выступит на Кубке России на всех снарядах. У него хорошие брусья, и на этом снаряде он может попробовать побороться за высокие места. Но конкуренция на брусьях очень серьезная», – отметила Родионенко.

Куляк был дисквалифицирован в прошлом году за демонстрацию на церемонии награждения Кубка мира буквы Z, изображенной на форме.

Кубок России по спортивной гимнастике состоится в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

источник: ТАСС
В «Динамо» прокомментировали информацию о возможном срыве трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»
Футболист еще не вылетел в Испанию.
16.08.2023 13:59
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пётр Ян считает, что боец RCC Борис Медведев имеет все шансы попасть в UFC
Всё зависит от самого спортсмена.
16.08.2023 13:50
ММА
автор: Игорь Брагин
Полина Кнороз: для меня Олимпийские игры — вершина карьеры
В 2023 году она стала чемпионкой России в прыжках с шестом.
16.08.2023 13:42
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Чилийский теннисист Харри снялся с турнира в Цинциннати после победы над Сафиуллиным
Причина серьёзная и всем понятная.
16.08.2023 13:40
Теннис
автор: Максим Скороходов
Альварес прокомментировал возможность реванша с Биволом
Мексиканец возложил ответственность за провал переговоров на россиянина.
16.08.2023 13:30
Бокс
автор: Александр Евграфов
«Рома» объявила об аренде с правом выкупа полузащитника «ПСЖ» Саншеша
Португалец провёл в парижском клубе один сезон.
16.08.2023 13:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Захарян тренируется с «Динамо»
Захарян тренируется с «Динамо»
Трансфер в «Реал Сосьедад» может сорваться.
16.08.2023 13:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Давид Де Хеа готов перейти в «Баварию»
Его подпишут, если не договорятся с Ортегой.
16.08.2023 13:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бывший главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Рубин»
Помимо бывшего главного тренера сборной в Казани рассматривают ещё двух кандидатов.
16.08.2023 13:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.