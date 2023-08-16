Серебряный призер Олимпийских игр в Токио пропустит Кубок России из-за перелома ноги

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Анастасия Ильянкова пропустит соревнования Кубка России из-за перелома ноги, сообщается в Telegram-канале Федерации спортивной гимнастики России.

«На тренировке дома в Ленинске-Кузнецком, Анастасия совершила неудачное приземление. Нога сейчас в гипсе, всё под контролем врачей. Но до конца года она, скорее всего, пропустит все оставшиеся сборы национальной команды», – говорится в сообщении.

22-летняя Ильянкова также является чемпионкой Европы 2019 года в упражнениях на брусьях.

Кубок России пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.