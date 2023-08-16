Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за их политизации

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в ходе совещания с членами правительства отметил деградацию международных спортивных организаций.

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», - заявил Путин.

Также глава государства предложил подумать о выплатах, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры, для спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.