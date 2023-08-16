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Президент России предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам

Глава государства отметил, что материальная поддержка важна.
16 августа 2023 17:59
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры, для спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.

«В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее», - сказал Путин, в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства отметил, что для людей, которые всю жизнь посвящают спорту, кроме престижа важна и материальная поддержка.

источник: Официальный сайт Президента России
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