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Победители Открытого чемпионата США 2009 и 2014 года пропустят турнир в этом году

У обоих теннисистов травмы.
17 августа 2023 08:43
автор: Александр Евграфов

Победитель Открытого чемпионата США по теннису 2009 года аргентинец Хуан Мартин дель Потро пропустит заключительный турнир Большого шлема этого сезона. 34-летний аргентинец не смог восстановиться после травмы колена.

Дель Потро не играл с феврале 2022 года, но возобновил тренировки в марте этого года ради участия в US Open.

«Я сделал все возможное, чтобы дойти до конца, но мой организм не готов на 100%, чтобы чувствовать себя комфортно и еще раз разделить с вами этот уникальный момент», - написал дель Потро в социальных сетях.

Открытый чемпионат США также пропустит его победитель 2014 года хорват Марин Чилич. По информации Associated Press, 34-летний спортсмен не восстановился после травмы колена.

Ранее сообщалось, что на турнире также не сыграет из-за проблем с коленом канадец Денис Шаповалов.

Матчи Открытого чемпионата США пройдут с 28 августа по 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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