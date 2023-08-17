Австралийские пловцы могут потерять право выступать под национальным флагом, если Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приостановит членство Федерации плавания Австралии.

Конфликт между организациями возник из-за череды отставок руководителей австралийской федерации. World Aquatics выписала несколько директив, невыполнение которых может повлечь за собой прекращение членства Австралии в World Aquatics.

Федерация плавания Австралии намерена изменить свой устав под угрозой исключения. Собрание членов, на котором будет принят новый устав и избран управляющий комитет, пройдет 20 октября.

На последнем чемпионате мира в японской Фукуоке австралийские пловцы установили пять мировых рекордов, завоевали 13 золотых медалей из 25, заняв первое место в общем зачете.