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Австралийские пловцы могут потерять право выступать под национальным флагом

У World Aquatics и Федерацией плавания Австралии возник конфликт.
17 августа 2023 11:51
автор: Александр Евграфов

Австралийские пловцы могут потерять право выступать под национальным флагом, если Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приостановит членство Федерации плавания Австралии.

Конфликт между организациями возник из-за череды отставок руководителей австралийской федерации. World Aquatics выписала несколько директив, невыполнение которых может повлечь за собой прекращение членства Австралии в World Aquatics.

Федерация плавания Австралии намерена изменить свой устав под угрозой исключения. Собрание членов, на котором будет принят новый устав и избран управляющий комитет, пройдет 20 октября.

На последнем чемпионате мира в японской Фукуоке австралийские пловцы установили пять мировых рекордов, завоевали 13 золотых медалей из 25, заняв первое место в общем зачете.

источник: «Советский спорт»
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