Россиянина Кондратьева не допустили до выступления на чемпионате мира 

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что российский гребец Илья Кондратьев не примет участие в соревнованиях на предстоящем чемпионате мира, так как Международная федерация гребного спорта (World Rowing) не допустила атлета до турнира.

«Мы подавали заявки еще тогда, когда не было проведено ни одного серьезного отборочного соревнования. Отсутствовало понимание, кто будет наиболее конкурентоспособен в период проведения чемпионата мира», — приводит слова Свирина ТАСС.

Напомним, летом 2023 года Международная федерация гребного спорта дала разрешение россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Мировое первенство начнётся 3 сентября и продлится до 10 числа того же месяца. Место проведения – Белград (Сербия).