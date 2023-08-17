Дмитрий Свищев: Россия не собирается ждать благосклонности от МОК

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские спортсменам нужно состязаться на альтернативных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет официально не пригласил Россию на ОИ-2024 в Париже.

«МОК действительно во многом принимает политизированные решения. Но мы не собираемся и не собирались ждать благосклонности или еще каких-то проявлений в свой адрес. Российским спортсменам необходимо получать соревновательную практику, развиваться, обеспечивать свои семьи. По данному направлению у нас есть подвижки внутри страны: пройдут и Игры БРИКС, и Всемирные игры Дружбы», — приводят «РИА Новости» слова Свищева.

Игры БРИКС должны пройти в Казани в июне 2024 года. МОК рекомендовал другим спортивным организациям допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов при отсутствии связей с армией. При этом сам комитет отложил решение о допуске атлетов из этих стран на летние Олимпийские игры в Париже.