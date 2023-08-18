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Группа спортсменов отравилась в санатории Сочи

На скорой помощи увезли десять детей.
Группа спортсменов отравилась в санатории Сочи
18 августа 2023 09:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Юные спортсмены были госпитализированы из отравления парами хлора после того, как они сходили в бассейн в одном из санаториев в Сочи.

«В санатории «Аврора» Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и семь сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн, после чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость», - приводит «Интерфакс» сообщение представителя Роспотребнадзора.

Уточняется, что на скорой помощи забрали десять детей, угрозы смерти нет. Дело передано в прокуратуру Краснодарского края, которая подтвердила информацию СМИ, ведется анализ воды.

источник: «Интерфакс»
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