Группа спортсменов отравилась в санатории Сочи

Юные спортсмены были госпитализированы из отравления парами хлора после того, как они сходили в бассейн в одном из санаториев в Сочи.

«В санатории «Аврора» Лазаревского района из Москвы прибыла группа спортсменов: 14 детей и семь сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн, после чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость», - приводит «Интерфакс» сообщение представителя Роспотребнадзора.

Уточняется, что на скорой помощи забрали десять детей, угрозы смерти нет. Дело передано в прокуратуру Краснодарского края, которая подтвердила информацию СМИ, ведется анализ воды.