В «Фонбет» готовы оказать финансовую помощь российским спортсменам из-за пропуска Олимпиады

В букмекерской компании «Фонбет» отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина подумать о выплатах, сопоставимых с теми, которые полагаются за Олимпиаду, для российских спортсменов, участвующих в соревнованиях высших достижений.

– Знаем о поручении президента подумать о выплатах спортсменам, которые, к сожалению, сейчас не могут принимать участие в Олимпийских играх, бороться за призовые места и устанавливать новые рекорды на международной арене. Как социально ответственная компания, поддерживающая отечественный спорт, готовы включиться в проработку этого вопроса, оказать помощь спортсменам, в том числе принять участие в формировании призовых фондов соревнований, которые проходят в России, – прокомментировала пресс-служба Фонбет.

После событий 24 февраля 2022 года российские спортсмены лишились возможности выступать на международных соревнованиях.

К слову, ближайшая Олимпиада состоится в 2024 году и пройдет в Париже. МОК рекомендовал международным федерациям допустить отечественных атлетов до отборочного цикла, однако, ряд стран выступили против и пригрозили бойкотом соревнований.