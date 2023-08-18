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Глава ОКР Поздняков рассказал об инициативах по увеличению выплат спортсменам

В большинстве видов спорта россияне отстранены от международных соревнований.
18 августа 2023 14:05
автор: Александр Поволоцкий

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о том, что организация рассматривает инициативу по увеличению выплат атлетам.

Вопрос будет рассмотрен комиссией спортсменов ОКР на заседании, которое запланировано на 14 сентября.

«Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов. Представим их 14 сентября на нашем ежегодном расширенном заседания Комиссии спортсменов ОКР», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

МОК рекомендовал другим спортивным организациям допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов при отсутствии связей с армией. При этом сам комитет отложил решение о допуске атлетов из этих стран на летние Олимпийские игры в Париже.

источник: «Советский спорт»
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