Ольга Зайцева призвала российских спортсменов отказаться от участия в Олимпиаде без флага и гимна

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила своё отношение к возможному выступлению российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже без государственной символики.

«Считаю, что без флага и гимна не надо ехать. После Сочи‑2014 нас обвиняли в допинге, наши поехали под нейтральным статусом на следующие Игры. Тогда еще по допингу что‑то можно было понять, а что сейчас? У нас нет нарушений. Ехать без флага и гимна нельзя. Сейчас к нам все в мире повернулись спиной. После Сочи к нам постоянно поворачивались спиной больше и больше. И мы не должны больше идти у них на поводу, соглашаться на их условия. Пусть соревнуются без нас», – приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Напомним, что весной текущего года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран. Однако вопрос о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года будет решаться отдельно.