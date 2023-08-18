Спортивная Деревня Фестиваля официально открыта 

Открытие Спортивной Деревни состоялось 18 августа. В торжественной обстановке почетные гости и участники Фестиваля посетили амфитеатр, где была подготовлена художественная программа. В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов и мэр Деревни, российский гонщик Сергей Карякин.

«Я приветствую всех участников и гостей Международного фестиваля университетского спорта на Урале, в городе Екатеринбурге, который в эти дни празднует свое 300-летие. Мы присутствуем с вами на открытии Деревни Фестиваля. Это многофункциональный, современный объект. Создана вся инфраструктура для восстановления и отдыха спортсменов. Я хочу пожелать всем участникам — как можно больше побед и меньше травм. А зрителям — хороших эмоций. Фестиваль — это большой праздник, где встречается огромное количество людей с разных стран и континентов. Желаю всем доброго общения», — отметил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Спортивная Деревня — комплекс из пяти общежитий для спортсменов и делегаций, Общественного центра для оперативного решения организационных задач Фестиваля, Медицинского центра и тренировочного поля. В шаговой доступности — МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и Дворец водных видов спорта.

Деревня — важнейший объект Фестиваля. Спортсмены будут проводить в ней свое свободное время. Она станет местом встреч, общения и диалога между участниками. Для этого специально подготовлены спортивные и игровые площадки, прогулочные, зеленые зоны, места для отдыха.

«Это первое официальное событие фестиваля. На ближайшие дни деревня станет центром общения спортивной молодежи, наших гостей. Мы вместе с Правительством Российской Федерации, нашими региональными коллегами и городскими властями много и упорно готовились к приёму гостей в Спортивной деревне. Мы постарались сделать всё для того, чтобы вам здесь было комфортно, удобно, чтобы эта Деревня была по-настоящему современной коммуникационной площадкой. И помимо спортивных результатов я вам желаю доброго и теплого общения», – сказал Евгений Куйвашев.

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров отметил, что в Спортивной Деревне созданы все необходимые условия для пребывания участников соревнований.

«Я уверен, что в эти дни вы будете чувствовать себя как дома. Друзья! Соревнуйтесь и побеждайте, улыбайтесь и дружите. Наслаждайтесь гостеприимством уральской земли. В добрый путь», — добавил Азат Кадыров.

Руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов поприветствовал на языках стран-участниц гостей церемонии и вручил символический ключ от Спортивной Деревни её мэру — Сергею Карякину.

«Всех приветствую на этой удивительной уральской земле, в которую я влюблен! Рады всех видеть в самом сердце Фестиваля — в Спортивной Деревне. Объявляю ее официально открытой», — сказал Александр Чернов.

Уже завтра, 19 августа, начнутся первые соревнования. Торжественная церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта состоится 20 августа.