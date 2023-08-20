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С двух олимпийских чемпионов по тхэквондо из России сняты санкции

Оба допущены к международным соревнованиям.
С двух олимпийских чемпионов по тхэквондо из России сняты санкции
20 августа 2023 13:15
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Олимпийские чемпионы Токио по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на Гран-при в Париже, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного тренера сборной России Вадима Иванова.

С обоих спортсменов сняты санкции, которые не позволили им участвовать в майском чемпионате мира в Баку. Храмцов и Ларин не были допущены к соревнованиям решением Международной федерации тхэквондо.

По словам Иванова, срок санкций заканчивается 31 августа. Также в составе сборной выступят Татьяна Минина (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг).

«Еще четыре спортсмена пробились через отборочный к Гран-при турнир, проходивший в июле в Сенегале. Это Магомедрасул Омаров (до 80 кг), Милана Бекулова (до 49 кг), Виктория Железнова (до 67 кг) и Елизавета Степанова (свыше 67 кг). К ним, возможно, добавится Кристина Адебайо (свыше 67 кг). Вчера нам поступила информация о её допуске к соревнованиям, и теперь всё зависит от того, успеем ли мы решить вопрос с визовой поддержкой», отметил Иванов.

Гран-при состоится во Франции 1-3 сентября, он также является рейтинговым соревнованием в отборе к Олимпийским играм 2024 года.

источник: «РИА Новости»
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