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Сборная Испании впервые выиграла женский чемпионат мира

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в матче.
Сборная Испании впервые выиграла женский чемпионат мира
20 августа 2023 15:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getti Images

Футболистки сборной Испании впервые в своей истории стали чемпионками мира. В финальном матче женского первенства, проходившего в Австралии и Новой Зеландии, испанки выиграли у действующих чемпионок Европы – команды Англии – 1:0.

Победу «Красной Фурии» принёс гол, забитый на 29-й минуте защитницей Ольгой Кармона.

На 70-й минуте у сборной Испании был шанс удвоить преимущество. Но 11-метровый удар не смогла реализовать Дженнифер Эрмосо. Голкипер англичанок Мэри Ирпс поймала мяч в нижнем углу ворот.

И испанки, и англичанки ранее не играли в финале мировых первенств. Чаще всех чемпионками становились американки. У сборной США четыре победы на чемпионатах мира.

Страна-хозяйка чемпионата мира среди женщин 2027 года будет объявлена после голосования 17 мая 2024 года. В настоящее время подано четыре заявки: совместная от Бельгии, Германии и Нидерландов, от Южной Африки, от Бразилии и от Мексики и США.

источник: «Советский спорт»
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