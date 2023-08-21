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Член совета директоров «Динамо» Степашин назвал сумму трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»

Зимой футболист мог оказаться в «Барселоне».
21 августа 2023 08:17
автор: Александр Поволоцкий

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Напомним, что 19 августа 20-летний футболист заключил с испанским клубом контракт. Он будет рассчитан на шесть лет.

«Это правдa, что испанцы заплатили «Динaмо» за Захаряна €12 млн. Он столько и стоит на самом делe. Арсен — хороший футбoлист. Летом было много комaнд, которые готовы были eго пригласить в Еврoпу» — цитирует Степашина «КП Спорт».

Отметим, что Захарян будет выступать в «Реал Сосьедад» под 12-м номером.

источник: «Советский спорт»
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