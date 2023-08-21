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С Федерации триатлона России сняты санкции за нарушения антидопинговых правил

В организации введён большой образовательный план по антидопинговой политике.
21 августа 2023 12:25
автор: Александр Евграфов

С Федерации триатлона России сняты санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Ксению Шойгу.

«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений. Постоянно напоминаем о «принципе строгой ответственности», что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике. Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаём их максимально успешно», - отметила Шойгу.

По ее словам, употребление запрещённых препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. И потребовался целый комплекс мероприятий. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно всё, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства.

источник: ТАСС
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