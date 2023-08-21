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Винер поможет гимнасткам Китая подготовиться к ОИ-2024, если на Игры не допустят Россию

21 августа 2023 13:55
автор: Александр Поволоцкий

Президент ВФХГ Ирина Винер заявила о готовности помочь китайским спортсменкам в подготовке к соревнованиям по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024.

Специалист отметила, что пойдет на это, если на Игры не будет допущена российская команда.

«Конечно, буду следить за этими соревнованиями. Можно ли сказать, что буду симпатизировать сборной Китая? Конечно, можно. Я даже сказала, что если мы не будем выступать на Олимпиаде, то приглашаю сборную Китая, и буду сама с ними тоже работать», - цитирует Винер ТАСС.

С прошлого года одним из тренеров китайских гимнасток является двукратная олимпийская чемпионка, россиянка Анастасия Близнюк.

источник: ТАСС
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