Винер поможет гимнасткам Китая подготовиться к ОИ-2024, если на Игры не допустят Россию

Президент ВФХГ Ирина Винер заявила о готовности помочь китайским спортсменкам в подготовке к соревнованиям по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024.

Специалист отметила, что пойдет на это, если на Игры не будет допущена российская команда.

«Конечно, буду следить за этими соревнованиями. Можно ли сказать, что буду симпатизировать сборной Китая? Конечно, можно. Я даже сказала, что если мы не будем выступать на Олимпиаде, то приглашаю сборную Китая, и буду сама с ними тоже работать», - цитирует Винер ТАСС.

С прошлого года одним из тренеров китайских гимнасток является двукратная олимпийская чемпионка, россиянка Анастасия Близнюк.