Министр спорта Испании потребовал извинений от президента федерации футбола за поцелуй

Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал извинений от президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо.

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо.

После этого на Рубиалеса обрушилась волна критики.

«Он должен объяснить свой поступок. Понятно, что многое сделано на эмоциях, но надо быть особенно осторожны во взглядах и действиях. Я считаю неприемлемым целовать игрока в губы, чтобы поздравить. Рубиалес должен извиниться за свой поступок», - цитирует министра As.

Министр равенства Испании Ирене Монтеро также раскритиковала Рубиалеса, назвав его действия неприемлемыми.

Рубиалес возглавляет RFEF с мая 2018 года.