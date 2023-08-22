Андреева победила немку Корпач на старте турнира в Кливленде

Российская теннисистка Мирра Андреева победила немку Тамару Корпач в стартовом матче на турнире в Кливленде. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась со счётом 6:0, 3:6, 7:5.

На счету Андреевой один эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. У ее соперницы также одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира категории WTA 250 с призовым фондом более 270 тысяч долларов Андреева встретится с американкой Слоан Стивенс.