Халеп, критиковавшая Шарапову, исключена из числа участников US Open

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп не будет допущена на Открытый чемпионат США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.

По данным источника, спортсмена была исключена из основной сетки турнира, а её место займет 134-я ракетка мира американка Тэлйлор Таунсенд.

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США, дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.

Спортсменка заявила, что никогда в жизни ее не посещала даже мысль об употреблении допинга. Однако в мае орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп.

Ранее Халеп многократно критиковала россиянку Марию Шарапову за историю с мельдонием, заявляя, что не хотела бы больше пожимать ей руку.

31-летняя Халеп выиграла за карьеру 24 турнира WTA, в том числе дважды турниры Большого шлема – «Роллан Гаррос» в 2018 году и Уимблдон в 2019.