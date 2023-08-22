В Госдуме предложили поднимать флаг России на соревнованиях

Глава комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что инициирован законопроект, обязывающий поднимать флаг России на соревнованиях.

«Уже много лет ключевые государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации в международном спорте. Мы боремся с этим. Но в России у нас почему‑то нет закона о том, что нужно на всех соревнованиях демонстрировать российский флаг. Здесь, дома, нас никто не ограничивает. Ограничивают наши же какие‑то регламенты. Надо их убирать», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

По словам парламентария, подрастающее поколение должно знать государственные символы и гордиться ими. Особенно сейчас, когда наша страна и наш спорт стали объектами посягательств недружественных стран, возникает необходимость в проявлении особого внимания и уважения к государственному флагу