Фестиваль «Открытая Вода» вновь на гребном канале в Крылатском!

27 августа 2023 в столице во второй раз пройдёт яркое спортивное событие лета – фестиваль водных видов спорта «Открытая Вода». В этот день состоится чемпионат России по водно-моторному спорту, хай-дайвинг и яркая развлекательная программа. Также, в рамках фестиваля пройдет торжественная церемония празднования 50-летнего юбилея Гребного канала Москва, в рамках которой состоится награждение памятными сувенирами заслуженных ветеранов гребли.

Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы и приурочено к празднованию 100-летия Московского спорта.

Уже в третий раз летний сезон в Москве закрывает настоящий спортивный праздник, полюбившийся москвичам и гостям столицы. Фестиваль «Открытая вода» будет радовать зрителей масштабными статусными соревнованиями, которые не оставят никого равнодушными! Одним из самых ярких и ожидаемых событий этого дня станет международный фестиваль по хай-дайвингу, который второй раз в истории пройдет в Москве. Это молодой экстремальный и очень зрелищный вид спорта, который уже приобрёл сотни миллионов болельщиков и зрителей по всему миру. В 2022 году шоу собрало более 5000 зрителей.

Хай-дайвинг - прыжки в воду с экстремальных высот – 27 метров. Во время совершения прыжка с вышки высотой почти с 9-этажный дом, спортсмен не только находится в состоянии естественного падения, но и совершает ряд невероятных трюков, набирая скорость до 95км/ч! Именно поэтому в мире не так много профессиональных спортсменов – около 20.Участниками фестиваля станут сильнейшие и самые титулованные спортсмены из разных точек мира. На вышку поднимутся российские спортсмены – двухкратный чемпион России по прыжкам в воду Артем Сильченко, Игорь Семашко и Иван Касымов. К ним присоединятся звезды из других стран: Великобритании, Колумбии, Польши, Испании, Германии, Бразилии. Спортсмены продемонстрируют невероятное шоу!

Помимо этого, 27 августа на Гребном канале состоится чемпионат России по водно-моторному спорту. Аквабайк – общее название нескольких технических дисциплин этого вида спорта, связанных с гонками на гидроциклах. Соревнования состоятся в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков).

Также в рамках фестиваля в четвертый раз пройдут соревнования по гидрофлаю и мотосерфу. Аквабайк, мотосерф и гидрофлай - наиболее зрелищные, динамичные дисциплины водно-моторного спорта, которые вызывают наибольший интерес у зрителей.

Кроме соревновательной части зрителей ждёт яркая развлекательная программа. Для гостей будет подготовлено уникальное водное костюмированное дымовое представление, в котором будет использоваться флайборд и гидроцикл. Яркое выступление на воде создаст настоящую атмосферу праздника и подарит зрителям незабываемые эмоции. Стоит отметить, что фестиваль популярен не только среди молодежи! С каждым годом все больше семей приходят на праздник мотоспорта ради интересных мастер-классов, анимации, целого лего-города для малышей и, конечно, спортивной программы – заездов на беговелах и самокатах.

Время: 12.00. Вход свободный!