Знаменосец сборной России на Сочи-2014 прокомментировал возможность выступления в Париже без флага

Знаменосец сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи бобслеист Александр Зубков прокомментировал возможность выступления российских спортсменов на Играх в Париже в нейтральном статусе.

«Выступление под нейтральным статусом, без флага и гимна - решение руководителей федераций и самих спортсменов. Атлеты сами несут ответственность, как они будут выступать на Олимпиаде и в каком статусе. Каждый делает свой выбор, согласен ли он выступать на таких условиях, или же нет.

Могу сказать только от себя. Если бы я был в такой ситуации, я бы принял решение, что не поехал бы на Игры. Что касается спортсменов, они сами чётко понимают, что был пройден большой путь из подготовки к соревнованиям. Если они хотят выступить на Олимпиаде, то ехать или нет, а также в каком статусе - их решение», - рассказал Зубков корреспонденту «Советского спорта» Элине Буриной.