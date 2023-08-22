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Строительство ледовой арены в Екатеринбурге завершится в 2024 году

Ущерб от недавнего пожара на объекте оказался незначительным.
22 августа 2023 16:05
автор: Александр Евграфов

Строительство ледовой арены в Екатеринбурге идёт по плану и будет завершено в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

«Я уверен, что в следующем году мы вместе с вами поприсутствуем на открытии этого объекта - с двумя аренами, где можно будет проводить соревнования по 12 видам спорта», - отметил Рапопорт.

Строительство «УГМК-Арены», которая будет вмещать до 15 тысяч человек, идёт с конца 2019 года. В августе 2023 года на объекте случился пожар, однако ущерб от возгорания оказался незначительным. В настоящее время строительные работы на объекте продолжаются.

источник: ТАСС
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