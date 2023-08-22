Строительство ледовой арены в Екатеринбурге завершится в 2024 году

Строительство ледовой арены в Екатеринбурге идёт по плану и будет завершено в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

«Я уверен, что в следующем году мы вместе с вами поприсутствуем на открытии этого объекта - с двумя аренами, где можно будет проводить соревнования по 12 видам спорта», - отметил Рапопорт.

Строительство «УГМК-Арены», которая будет вмещать до 15 тысяч человек, идёт с конца 2019 года. В августе 2023 года на объекте случился пожар, однако ущерб от возгорания оказался незначительным. В настоящее время строительные работы на объекте продолжаются.