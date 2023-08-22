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Алан Дзагоев сравнил себя с Аршавиным по футбольному таланту

Экс-игрок сборной России также ответил на вопрос, смог ли он полностью реализовать свой потенциал.
22 августа 2023 16:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник ЦСКА и Рубина Алан Дзагоев уверен, что его нельзя считать полноценным футбольным талантом, приводя в пример другого бывшего российского футболиста Андрея Аршавина.

«Талантливый ли я? Я считаю, что нет. Однозначно я уступаю Аршавину по таланту. К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант — я с этим точно не согласен. Вот Аршавин — это реально талант. Думаю, что лично я процентов на 60–70 только реализовался», — приводит слова 33-летнего футболиста «Матч ТВ».

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 14 лет выступал в составе ЦСКА. Он является трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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