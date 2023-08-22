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Вратарь «Спартака» Селихов вернулся к тренировкам в общей группе

Из-за повреждения футболист в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.
22 августа 2023 17:29
автор: Глеб Шевяков

Голкипер «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы и тренируется в общей группе московского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, ранее 29-летний голкипер получил травму задней поверхности бедра и по этой причине ещё не появлялся на поле в сезоне-2023/2024. На его позицию в составе столичной команды выходили Александр Максименко и Илья Свинов.

Добавим, в настоящее время «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после пяти матчей. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома против «Ахмата» (26 августа).

источник: «Спорт-Экспресс»
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