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Брат Федуна высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» в 5-м туре РПЛ

Красно-белые уступили сопернику со счётом 1:3.
22 августа 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата России, в котором московский клуб проиграл «Зениту» (1:3).

«Как матч? Проиграли, значит плохо. Почему? Потому что проиграли. Не знаю почему так получилось, я просто болельщик. Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший», — приводит слова Андрея «Чемпионат».

По итогам пяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» идёт на четвертой позиции с десятью очками.

источник: Чемпионат.com
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