Германия отказала в выдаче виз россиянам для участия в чемпионате Европы по гребному спорту

Сегодня, 23 августа, официальный сайт Федерации гребного спорта России сообщает о том, что российские гребцы пропустят молодежный чемпионат Европы (спортсмены до 23 лет).

Турнир пройдет в Германии с 25 по 27 августа.

Главный тренер сборной России Александр Зюзин по гребному спорту заявил, что Германия отказала в выдаче виз российским спортсменам. При этом заявки на участие гребцов из России организационный комитет турнира принял.

«Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на Первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодежи до 23 лет», – заявил Александр Зюзин.

На континентальном первенстве по гребному спорту должны были выступить Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов.