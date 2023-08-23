Владимир Путин пригласил спортсменов стран БРИКС на «Игры будущего»

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов стран БРИКС принять участие в «Играх будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году.

«Россия продолжит всемерно содействовать дальнейшему развитию контактов в области спорта и молодежных обменов. В частности, в июне 2024 года намечены игры БРИКС. Будем рады приветствовать команды из стран объединения и на проводимом в следующем году в Казани международном турнире «Игры будущего», – сказал Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС по видеосвязи.

Напомним, БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

Спортивная программа «Игр будущего» включает в себя соревнования по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Заявлены 16 гибридных дисциплин, каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (классический спорт и киберспорт).

Первый розыгрыш пройдёт в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.