Российские самбисты заняли первое общекомандное место на Кубке мира по самбо

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) завершился Кубок мира по самбо, официальным партнером которого выступил Банк ВТБ. По итогам двух дней соревнований, прошедших по спортивному и боевому самбо среди женщин и мужчин, первое место в общекомандном зачёте заняла российская сборная (15-10-7). Вторую позицию заняли атлеты из Казахстана (5-0-11), а на третьей позиции оказались узбекские самбисты (3-8-7).

Российская дружина, которая выступала на турнире под флагом FIAS, стала первой по боевому и спортивному самбо среди мужчин, а женская дружина - по спортивному самбо. В боевом виде этой дисциплины первенствовали девушки из Узбекистана.

«Российские спортсмены показали традиционно высокий уровень спортивного мастерства. Также хотел бы отметить выступление самбистов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Настоящим украшением стало участие в соревнованиях бойца смешанных единоборств, представителя команды «Fedor Team» Анатолия ТОКОВА, завоевавшего серебряную медаль по боевому самбо в весовой категории до 98 кг.

Отдельно хочу поблагодарить руководство Федерации самбо Кыргызской Республики, а также официального партнёра Кубка мира по самбо Банк ВТБ за помощь в организации и проведении соревнований», - отметил Президент ФИАС Василий Шестаков.