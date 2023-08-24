Федерация тяжёлой атлетики России предложила альтернативный вариант декларации для спортсменов

Федерация тяжёлой атлетики России предложила Международной федерации (IWF) альтернативный вариант декларации для российских спортсменов, которую они готовы подписать.

«Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека. Это дурная практика, потакать которой российские штангисты отказываются. IWF по указке выполняет рекомендацию МОК – не допустить россиян к чемпионату мира 2023 года в Саудовской Аравии, хоти эти соревнования вне компетенции МОК», - прокомментировал ситуацию президент ФТАР Максим Агапитов.

По словам Агапитова, статус спортсменов не изменился и для отстранения российских тяжелоатлетов не было причин.

«Российские штангисты отказались совершать предательство олимпийских принципов в обмен на допуск на чемпионат мира и отбор на Олимпиаду в Париже. Со своей стороны мы предлагаем для подписания всеми участниками свой вариант декларации», - говорится в заявлении.