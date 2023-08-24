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Федерация тяжёлой атлетики России предложила альтернативный вариант декларации для спортсменов

Организация отмечает дискриминационный характер декларации, предложенный Международной федерацией (IWF).
24 августа 2023 08:34
автор: Александр Евграфов

Федерация тяжёлой атлетики России предложила Международной федерации (IWF) альтернативный вариант декларации для российских спортсменов, которую они готовы подписать.

«Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека. Это дурная практика, потакать которой российские штангисты отказываются. IWF по указке выполняет рекомендацию МОК – не допустить россиян к чемпионату мира 2023 года в Саудовской Аравии, хоти эти соревнования вне компетенции МОК», - прокомментировал ситуацию президент ФТАР Максим Агапитов.

По словам Агапитова, статус спортсменов не изменился и для отстранения российских тяжелоатлетов не было причин.

«Российские штангисты отказались совершать предательство олимпийских принципов в обмен на допуск на чемпионат мира и отбор на Олимпиаду в Париже. Со своей стороны мы предлагаем для подписания всеми участниками свой вариант декларации», - говорится в заявлении.

источник: Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР)
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